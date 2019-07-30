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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 büyük kulüpten yoksul çocuklar için loca istedi

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3 büyük kulüpten yoksul çocuklar için loca istedi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

Mustafa Cengiz, İmamoğlu’na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti. İmamoğlu, Galatasaray’la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yoksul semtlerde oturan çocukların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak maç izleyebileceği uygun fiyatlı loca talebinde bulundu. İmamoğlu görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Locaları sosyal anlamda kullanacağız. Mahallelerden fakir çocukları getirip maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü’nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreci hızlandıracağız. Aynı zamanda kapalı spor salonuyla ilgili projelerini ki içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık.” 

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