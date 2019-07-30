3 büyük kulüpten yoksul çocuklar için loca istedi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.
Mustafa Cengiz, İmamoğlu’na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti. İmamoğlu, Galatasaray’la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yoksul semtlerde oturan çocukların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak maç izleyebileceği uygun fiyatlı loca talebinde bulundu. İmamoğlu görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “3 kulübümüzden de sosyal sorumluluk projesi kapsamında loca talebimiz olacak. Locaları sosyal anlamda kullanacağız. Mahallelerden fakir çocukları getirip maç izlemelerini sağlayacağız. Galatasaray Kulübü’nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi, ulaşım planı ile ilgili süreci hızlandıracağız. Aynı zamanda kapalı spor salonuyla ilgili projelerini ki içerisinde e-spor ve teknokent olan, paydaşlarıyla beraber hem destekçisi hem de bir partneri olabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık.”
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