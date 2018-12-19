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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ: Nuray BABACAN
19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

3 büyük kentte 3 unsurlu hesap

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
3 büyük kentte 3 unsurlu hesap

Partiler yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken, hesaplar daha çok İstanbul, Ankara ve İzmir üzerinden yapılıyor. Aylık yapılan araştırmalara göre sonucu genç seçmen ve Kürtlerin oyları ile parti tabanlarının ittifaklara bakışı etkileyecek.

AK Parti, yerel seçim yarışına gireceklerin büyük ölçüde belirlenmesi üzerine yeni araştırmalarında aday isimlerini de sormaya başladı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerine göre, AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakının Ankara oyu 1 milyon 808 bin. CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakının oyu ise 1 milyon 407 bin olarak biliniyor. İstanbul’da ise cumhur ittifakının oyu 4 milyon 808 bin, millet ittifakının oyu 3 milyon 391 bin. Kürt seçmenin oyları millet ittifakına yönelirse İstanbul’daki farkın da 400 bin civarında olacağı hesaplanıyor.

Bu tablodan yola çıkan parti kurmayları aradaki farkı, “belirlenen aday, Kürt seçmenin tercihi ve genç seçmenin refleksinin değiştirebileceğini” belirtiyor. Bu analizdeki diğer önemli etken ise ittifakların her partinin tabanında nasıl algılanacağı. Özellikle yerel seçimlerde seçmenlerin parti yönetimlerindeki uzlaşmaya sahip çıkıp çıkmayacağı hesaba katılmaya çalışılıyor.

400 BİN FARK HESABI

Bu etkiler, aradaki 400 bin oyun kapatılması veya farkın açılmasıyla sonuçlanabileceği için genel merkezlerdeki hesaplar, üç unsura göre yapılıyor. Özellikle İstanbul için yapılan analizlerde, Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağı yorumu yapılıyor. İstanbul’da yüzde 24 Kürt seçmenin yüzde 9’unun AK Parti’ye destek verdiği, yüzde 14’ünün ise HDP ile hareket ettiği öne sürülüyor. Muhafazakâr Kürtlerin AK Parti’ye, HDP’li seçmenin ise millet ittifakına yöneleceği hesapları yapılıyor. Bu oylardaki kaymalar, İstanbul sonucunu etkileyecek.

ANKARA’DA MİLLİYETÇİ OYLAR

Ankara’da ise Kürt seçmenlerin değil, milliyetçilerin oyları belirleyici olacak. AK Parti’de Mehmet Özhaseki ile Mansur Yavaş’ın adının birlikte sorulduğu son araştırmalarda, aradaki farkın çok az olduğu öne sürülüyor. AK Parti’nin adayını açıklamadan önce yaptığı araştırmalarda da Yavaş’ın ismi, bilinen üç belediye başkan adayından biri olarak çıkmıştı. MHP ve İYİ Parti’de adı geçen adaylara bağlı olarak seçmen reflekslerinde yüzde 2’lik fire olabileceği, ancak her iki partideki firenin aynı olması nedeniyle bunun sonucu değiştirmeyeceği yorumları yapılıyor.

İZMİR’DE HEDEF OYU ARTTIRMAK

İzmir’de ise AK Parti’nin eski bakan Nihat Zeybekci’yi aday göstermesine karşın, CHP blokunda değişiklik görünmüyor. CHP açısından bu ildeki en önemli sonuç, mevcut oyları koruyarak, üzerine oy koyabileceği aday çıkarmak olacak. İzmir’de belediye başkanlığı alınsa da oyların düşmesi, CHP’nin Türkiye genelindeki oyuyla ilgili anlamlı olacağı için partinin karnesine başarısızlık olarak yazılabilecek.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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