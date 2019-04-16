3 bin kadın polis memuru alımında son başvuru tarihi ne zaman?
24. dönem polis meslek eğitimi (POMEM) öğrenci alımı kapsamında, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3 bin kadın polis memuru alımı yapılacağı açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 bin kadın polis memuru alımı için başvuru şartları duyuruldu. Bunun üzerine adaylar son başvuru tarihinin ne zaman yapılacağı merak etmeye başladı. Peki, POMEM 3 bin kadın polis alımında son başvuru tarihi ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 lisans, 500 önlisans mezunu, 24. dönem polis meslek eğitimi için 3 bin polis memuru alınacağını duyurdu. 3 bin kadın polis memuru alımında başvuru şartları ve sınava ilişkin detaylar adayların erişimine açıldı. İşte, 24. dönem POMEM başvuru şartları ve son başvuru tarihi ile ilgili detaylar...
ÖN LİSANS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru yapacak adayların 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Başvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
LİSANS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
3 BİN POLİS ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 2 bin 500'ü lisans mezunu, 500’ü ön lisans mezunlarından oluşacak.
Başvuru yapacak adayların 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
Ayrıca adaylarda, T.C. vatandaşı olmak, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan alma şartı aranıyor.
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