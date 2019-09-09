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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.09.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti! Şimdi devlet okulu…

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3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti! Şimdi devlet okulu…

Elazığ'da FETÖ soruşturması kapsamında kapatılıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen bina devlet okuluna dönüştürüldü. Uydu görüntülerinden binanın FETÖ elebaşısının baş harfi "F" şeklinin olduğu ortaya çıktı.

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  • 3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti Şimdi devlet okulu…
  • 3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti Şimdi devlet okulu…
  • 3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti Şimdi devlet okulu…
  • 3 bin FETÖ’cü burada hesap vermişti Şimdi devlet okulu…
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Elazığ'da FETÖ soruşturması kapsamında kapatılıp İl Emniyet Müdürlüğüne verilen ve 3 binden fazla şüphelinin ifadesinin alındığı bina, devlet okuluna dönüştürüldü. Uydu görüntülerinden binanın, FETÖ elebaşısının adının baş harfi "F" şeklinin olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimi sonrası Elazığ'da merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde bulunan örgüte ait okul kapatılmıştı. 18 Ağustos 2016 tarihinde 3 şehit verilen ve 251 kişinin yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik bombalı araçla saldırı sonrası binası kullanılamaz hale gelmiş, FETÖ'nün kapatılan okulunun yeri ise emniyete verilmişti.

BİNANIN UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE "F" HARFİ

İl Emniyet Müdürlüğü 2 yıl o binada hizmet verdi. Emniyet birimleri FETÖ'nün uydu görüntülerinde bile kuş bakışı "F" olarak görünen binasında, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 3 bin den fazla kişiye işlem yaptı. Emniyetin yeni yerine taşınmasıyla, boşalan bina yeniden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. O binada hazır hale getirilen 3 okuldan 2'sine 15 Temmuz Şehitleri'nden Şehit Faruk Demir ve Hüseyin Göral'ın ismi verildi. Diğer okula ise 1996 yılında şehit edilen Hasan Halit Küçük'ün adının verildiği bildirildi.

Şehit Faruk Demir İlkokulu, Şehit Hüseyin Göral İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu isimleriyle devletin eğitim yuvasına dönüştürülmesiyle 552 öğrenci ve 39 öğretmen ders başı yaptı.

"VATANINI, MİLLETİNİ SEVEN ÖĞRENCİLER YETİŞECEK"

İHA muhabirine bilgi veren ve binanın daha önce FETÖ tarafından kullanılan bir okul olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra eğitim öğretime açmıştık. Açtığımız sürede öğrenci kabul ediyorduk. Fakat emniyette yapılan çirkin saldırı sonrası emniyet müdürlüğüne tahsis edildi. Bu yıl itibari ile okulumuz tekrar cıvıl cıvıl. Güzel bir şekilde mahalle ve çevresine en güzel şekilde hizmet etmektedir. Tüm öğrenci ve velilerimizin orayı görmesini isterim. Tüm donanımı ile en güzel şekilde eğitim öğretime açmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Burada gerçekten vatanını, milletini seven ve dinine bağlı öğrenciler yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” dedi.

"EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADIK"

Eskiden FETÖ’ye ait olan okulun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verildiğini anımsatan binadaki okullardan Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu Müdürü Veysel Sarığül, “Milli eğitim okulu olarak hizmet edecektir. 3 okulun birleştiği okul kampüsündeyiz. Emniyetin patlaması sonucunda bir süre Emniyet Müdürlüğü olarak kullanıldı. Şimdi ise 3 okul bulunmaktadır. Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu, Şehit Hüseyin Göral İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Faruk Demir İlkokulu olarak ilimize eğitim hizmeti vermekteyiz. Bugün itibaren eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Hiçbir eksikliğimiz söz konusu değil”ifadelerini kullandı.

 

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