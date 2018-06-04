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    3 bin 500 metrede mahsur kaldılar

    Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/ÇAMARDI (Niğde) (DHA)
    04.06.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:

    NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'nde bulunan Demirkazık Dağı’na tırmanan 3 dağcı iniş sırasında yoğun sis nedeniyle kayboldu.

    Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı’nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı’nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi.

    Mahsur kalan dağcıların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edilirken, Demirkazık dağ evinde kriz masası kuruldu. Dağcılardan birinin rahatsızlandığı belirtilirken, Ankara’dan gelecek helikopter ile dağcılara ulaşılması planlanıyor.

    İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Demirkazı Dağı’nda mahsur kalan 3 dağcının İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş olduğu öğrenildi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

    Etiketler: Niğde , Demirkazık Dağı , gündem
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