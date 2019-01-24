3. bilirkişi raporu: 13.47’de ateş edilmiş
GEZİ Parkı eylemlerine 16 Haziran 2013’te yapılan müdahalede gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın dava dosyasına 3. bilirkişi raporu geldi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada anne Gülsüm ile baba Sami Elvan yer aldı. Tutuksuz sanık polis Fatih Dalgalı, İstanbul dışında görev yaptığı için SEGBİS ile katıldı. Ulusal Kriminal Bürosu, Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amirliği’nce düzenlenen raporlar ve görüntü iyileştirme çalışmaları, TÜBİTAK’ın görüntü iyileştirme çalışmaları, bilirkişi video incelemeleri ve slaytları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 23 sayfalık teknik bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda özetle şöyle denildi: “Görüntülerde yapılan incelemelerde olay anında, 1. Zet (silah) polisi olarak tanımlanan şahsın dört atış yaptığı, 2. Zet polisi olarak tanımlanan şahsın 2 atış yaptığı tespit edilmiştir. İyileştirilmiş görüntülerde yapılan incelemeler neticesinde Berkin Elvan’ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Elvan’ın yaralandığı atışın 2. Zet polisi tarafından 13.47.17’de yapıldığı tespit edilmiştir. Atışın havaya doğru yapılmadığı değerlendirilmiştir. Atış anı ile maktulün düşüş anı arasındaki zaman aralığı gözetildiğinde, atışın yerden sekmediği değerlendirilmiştir. Atış mesafesi yaklaşık 65 metredir.
TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Sanık Fatih Dalgalı’ya ait fotoğraflar ile video görüntüleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yapılan şahıslar arasında benzerlikler ve uyumlar tespit edilmiş olup kuvvetle mümkün olarak karşılaştırma yapılan şahısların aynı olduğu kanaatine varılmıştır.” Sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.
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