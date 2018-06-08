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    3 aylık takip sonrası hepsi yakalandı!

    İHA
    08.06.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyonda internet üzerinden fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan birisi, kucağındaki çocuğuyla emniyete götürüldü. 


    Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Ekipler üç aylık boyunca teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından, Fethiye ve Köyceğiz 23 adrese eş zamanlı şafak baskın düzenledi. Operasyon,33 kişi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. 

    Zorla fuhuş yaptırılan 9’u yabancı uyruklu 16 kadın ise kurtarıldı. Operasyonda, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi.  Yabacı uyruklu kadınların Emniyetteki işlemelerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheli kadınlardan birisinin, kucağındaki çocuğuna sarılarak yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan 33 şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

    Etiketler: çete , son dakika , haberler
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