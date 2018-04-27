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    3 aydır haber yok

    İHA
    27.04.2018 - 21:48 | Son Güncelleme:

    AVUSTURYA'daki evinden "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek çıktıktan sonra en son Mersin'de görülen Hacı Bayram Bozdoğan’dan (21) 3 aydır haber alınamıyor.

    Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya'ya yerleşti. Kadir (57) ve Elif Bozdoğan'ın (54) 3 çocuğu dünyaya geldi. Çocukları Avusturya'da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu.

    3 çocuğunun en küçüğü Hacı Bayram Bozdoğan geçen eylül ayında "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bozdoğan bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine "Ben Almanya'ya çalışmaya gidiyorum" dedi. Ailesiyle 29 Ocak'a kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan'dan bu tarihten sonra haber alınamadı.

    Baba Bozdoğan, oğlunun Almanya'ya hiç gitmediğini belirledi. Aile çocuklarının 29 Ocak günü en son görüldüğü Mersin'e giderek aramaya başladı. Baba Kadir Bozdoğan, “6 aydır bizden uzak ve 3 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Mesleği fırıncılık. Otellerde veya fırınlarda çalışıyor olabilir” dedi.

    Etiketler: Kayıp , gazetehaberleri , gündem
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