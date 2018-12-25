3 ay sonra evlenecekti: Hafriyat terörünün kurbanı bu kez polis memuru
TEM otoyolunun Hasdal mevkisinde dün mıcır yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek uygulama yapan polis otosuna çarptı. Kamyon ile bariyer arasına sıkışan polis memuru Servet Aslan şehit oldu.
TEM otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde dün 12.00 sıralarında denetim yapan trafik polislerinin “dur” ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasından kaçtı. Bu sırada trafiğin yavaşlaması üzerine mıcır yüklü bir hafriyat kamyonu duramayarak önce önündeki kamyona arkadan çarptı. Daha sonra direksiyon hâkimiyetini kaybederek emniyet şeridinde duran polis aracına çarptı. Bu sırada aracın dışında olan trafik polisi Servet Aslan (27), hafriyat kamyonu ile bariyer arasına sıkıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru Servet Aslan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Şen ile kamyon sürücüsü Nail Koç gözaltına alındı. Kazadan sonra olay yerine itfaiye ekipleri ve çekiciler sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM yolu tek şeride düştü.
Hayatını kaybeden polis memuru Servet Arslan’ın ekim ayında nişanlandığı, üç ay sonra da evleneceği öğrenildi.
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