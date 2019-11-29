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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
29.11.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

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Konya'da 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz’ı tabancayla vurarak yaralayan ve 65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen İlker Tuğrul Uğurlu (40), Durmaz'ı dün de 9 yerinden vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Durmaz tedaviye alınırken, Uğurlu polise teslim oldu.

Olay, Selçuklu ilçesi, Binkonutlar Mahallesi, Cevherhan Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İlker Tuğrul Uğurlu, yaklaşık 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz’ı (41) tabancayla vurarak yaraladı. Tutuklanan Uğurlu, 65 gün hapis yattığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilerek salıverildi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden husumet olan eski ortaklardan Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu’nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi.

İkilinin arasında başlayan tartışmada Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu’nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz’a ateş etti.

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu
Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda İlker Tuğrul Uğurlu, peş peşe ateşlemesi üzerine tutukluk yapan tabancasını yeniden çalıştırarak kurşun yağdırdı. Durmaz’ın iki bacağı ile kollarına 9 kurşun isabet etti. Beraberinde bulunan arkadaşı Bahattin Çetinkaya (38) da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

İlker Tuğrul Uğurlu ise emniyete giderek polise teslim oldu. Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurlu, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Babamı dövüyorlardı, ben de vurdum" yanıtını verdi.

İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

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