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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/DHA
09.10.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

3 asırlık ağaç balkondan geçiyor

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3 asırlık ağaç balkondan geçiyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacının gövde bölümü, bir binanın 2'nci ve 3'üncü katının balkonundan geçiyor. Mimarlar tarafından, ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen bina, yıllardır ayakta duruyor. 

Barbaros Mahallesi'nde bulunan Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı binanın ağaçla bütünleşen mimarisi başta şaşkınlık yaratırken, beğeni de topluyor. 2002 yılında projesi tamamlanan binanın önünde bulunan ağacı gören vakıf yetkilileri, o dönem mimarlarla görüşerek yapının ağaca göre şekillendirilmesini istedi. Mimarlar tarafından tekrar çizilen projede, 16 metre yüksekliğinde ve gövde çapı bugün itibariyle 330 santim olan 340 yıllık çam ağacı, binanın içinden geçirilerek binayla bütünleştirildi. Binanın 2'nci ve 3'ncü katının balkonundan geçerek yükselen kızılçam ağacı, görenlerin beğenisini topladı. Yapıyı görenler hem şaşırıyor hem de önünde fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.

'DOĞANIN YAPISINI KORUDUK'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Görevlisi Saffet Çelebi, "Bu ağacın yapılan araştırmalara göre 340 yıllık bir mazisi var. Hem ağaca hem insana saygıdan dolayı biz bu binanın projesini ağaca göre şekillendirdik. Bu ağacı kesmeye kıyamadık. Balkonlardan ağaç için çıkış yerleri yaptık. Ağacın büyüyeceğini hesap ederek gövde kısmı için balkonların içerisini biraz bol yaptık. Ağacın en üstü teras yerine denk geliyor. Biz de bu ağacın gölgesinde yaz aylarında oturuyoruz. Bu yaptığımız projeyle, doğanın yapısını koruduk. Bu da bizi mutlu etti. Yaptığımız bu iş insanlara da bir örnek oldu. Bunu ilk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Halim Güngör Gürkan (70) ise, "Ben bu mahallede oturuyorum. Buraya gelen insanları görüyorum hepsi çok şaşırıyor. Ağacın gövdesini inceliyorlar. Bazen 2 kişi birleşip, gövdesini sarmaya çalışıyor. Ağaçla birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Mahallemiz için güzel bir şey bu" dedi.

3 asırlık ağaç balkondan geçiyor


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