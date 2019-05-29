3 arkadaşın ölümüne 10 yıl
Otomobille makas atarken yaptığı kazada 3 gencin ölümüne neden olan Yaman Albayraktaroğlu (26) hakkında karar çıktı.
25 Mart 2018 günü yaşanan kazada Ozan Börekçi (27), doğum günü kutlaması sonrası arkadaşları Deniz Ulaş Saral (26), Çağlar Yılmaz ve Ezgi Kolukısa (27) ile Yaman Albayraktaroğlu’nun otomobiline bindi. Genç sürücü hızla şerit değiştirdiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yola savrulan Börekçi, Saral ve Yılmaz hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kolukısa hastaneye kaldırıldı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada savcı, sanığın 1.01 promil alkollü olduğunu, havanın yağışlı olmasına rağmen makas atarak kazaya neden olduğunu belirtti. Mahkeme, bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verme suçundan sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.
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