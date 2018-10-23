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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
23.10.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Balık avında facia: Yan yana defnedildiler

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Balık avında facia: Yan yana defnedildiler

AKSARAY'da Mamasın Baraj Gölü'nde balık avına çıktıkları teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Şen (38), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (41) cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Bir süt fabrikasında çalışan Ahmet Şen, mesai arkadaşı Dumrul Duru ve Almanya'da yaşayan Şaban Asal ile pazar günü akşam saatlerinde balık avlamak için otomobille Çatalsu köyündeki Mamasın Baraj Gölü'ne gitti. Ahmet Şen gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma, bir gün sonra gündüz saatlerinde Şaban Asal'a ait otomobili, göle 400 metre mesafede park halinde buldu. Köylülerin ifadesine başvuran ekipler, 3 kişinin kıyıdaki bir tekneyle göle açıldığını belirledi. Bunun üzerine AFAD, UMKE ve balıkçılar aramalarını göle kaydırıldı.

Dün akşam saatlerinde ekipler, kıyıya yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta üç arkadaşın cansız bedenine ulaştı. Teknenin alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen 3 arkadaşın cenazeleri, bugün Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında yan yana defnedildi.

'BALIK TUTMAYI ÇOK SEVERDİ'

​Gökhan Ünlü, iş arkadaşı Ahmet Şen'in balık tutmayı çok sevdiğini belirterek, ''Ahmet Şen ile 4 yıldır beraber çalışıyorum. Ahmet, balık tutmayı çok severdi. 2- 3 gün önce de arkadaşlara, balığa gideceğiyle alakalı heyecanın dile getirmiş. Hemen her hafta giderdi; ama her defasında da yeniden gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce oltayla balık tutuyordu. Bu gittiğinde tekne bulmuşlar, tekneyle beraber açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu için ondan dolayı battığı ve balçıktan dolayı yüzemedikleri söyleniyor" diye konuştu.

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