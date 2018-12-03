Kar ne zaman yağacak? | 3 Aralık yurt geneli hava durumu
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
Aralık ayının gelmesiyle birlikte kar yağışına yönelik beklentiler arttı. Ülkemizin özellikle doğu bölgeleri ve iç kesimlerindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana gelirken, büyük şehirlerde kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Öte yandan güncel hava durumu da merak edilen konular arasında. İşte, 3 Aralık il il güncel hava durumu bilgisi...
3 ARALIK HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı bulutlu 16
Bursa: Parçalı bulutlu 14
Adana: Parçalı bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
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KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor. Bu konuda gelişmeler olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
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