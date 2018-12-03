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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.12.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Kar ne zaman yağacak? | 3 Aralık yurt geneli hava durumu

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Kar ne zaman yağacak? | 3 Aralık yurt geneli hava durumu

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.  Peki, kar ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte kar yağışına yönelik beklentiler arttı. Ülkemizin özellikle doğu bölgeleri ve iç kesimlerindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana gelirken, büyük şehirlerde kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Öte yandan güncel hava durumu da merak edilen konular arasında. İşte, 3 Aralık il il güncel hava durumu bilgisi...

3 ARALIK HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Bursa: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor. Bu konuda gelişmeler olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

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