3 Aralık buluşması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle buluştu.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’ndeki kabulde engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Erdoğan’a şiir okudu. Erdoğan’ın kabulüne katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisi’nde 20 yıldır müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli ‘WeWalk’ akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi’nde 5 yıldır öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayınlayan Erdoğan, vatandaşları engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırdı. m ANKARA
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