3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü
GeriGündem 3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ÖMER ERBİL - Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

Galatasaray Üniversitesi’nin 6 yıl önce yanan tarihi binasının restorasyonu tamamlandı. 60 milyon liraya mal olan, 149 yıllık binanın restorasyon mimarı Sinan Genim ile yeni halini gezdik. Genim, restorasyonla ilgili bürokratik süreçlerin 3.5 yıl, inşaatın ise 1.5 yıl sürdüğünü söyledi. Restorasyonda yapının ayakta kalmayı başaran tarihi dış ve iç duvarları korundu.

İSTANBUL Ortaköy’deki Galatasaray Üniversitesi binası, 22 Ocak 2013 tarihinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında kullanılmaz hale gelmişti. Uzun yıllar üstü açık kalan harabe bina, kamuoyunda birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Binanın okul olarak kullanılmayacağı, otel yapılacağı iddia edilmişti. Bir başka iddia da üstünün, doğa şartlarına maruz kalarak tamamen çürümesi için kapatılmadığı idi.

3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

‘DIŞ DUVARLARI TAMAMEN KORUDUK’

1’inci Derece Koruma statüsünde olan tarihi binanın restorasyonu yangından 6 yıl sonra bitirildi. Restorasyon mimarı Sinan Genim, tamamlanan binanın kapılarını Hürriyet için araladı. Restorasyonun değil bürokratik işlemlerin zaman aldığını belirten Genim, şunları söyledi:

3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

“Ocak 2014’ten Ağustos 2017’ye kadar bürokrasiyle uğraştık. Proje defalarca koruma kurulundan geri döndü. Bürokrasi 3.5 yıl sürdü ama inşaatı 1.5 yılda bitirdik. Yangından sonra iki resimli duvar kaldı, orijinal onları koruduk. Dış ve iç duvarları da koruduk. İç duvarları görmeniz, anlamanız mümkün değil ancak matkapla delerseniz tuğla duvar olduğunu anlarsınız. Buna gerek yoktu. Dış duvarları korumak yeterliydi. Bu nedenle 3 katta toplam 500 metrekare yer kaybedildi ve bir o kadar fazla harcama yapıldı. Restorasyonda benim projeme itiraz etmeseydiler bu binanın restorasyon harcaması üçte bir daha az olurdu.”

3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

ÖMER ERBİL YAZDI...

‘ÜSTÜNÜ BİLEREK KAPATTIRMADIM’

Binanın statik açıdan sağlamlaştırılması için 26 metre derinliğe kadar inen 15 bin mini kazık çakıldı. Duvarlara betonarme güçlendirme yapıldı. Bazı noktalarda betonarme iskelet taşıyıcı olarak kullanıldı. Bina ile ilgili eleştirilere de cevap veren Genim, “Binanın fonksiyon değiştirerek otel yapılacağını söyleyenler şimdi görsünler bakalım otel mi okul mu olmuş? Üstünün örtülmesini ben istememiştim. Çünkü yangından sonra 48 saat boyunca, denizden su basılarak soğutma çalışmaları yapılmıştı. Tuzun binadan arındırılması ve kuruması gerekiyordu. O zaman derdimizi kimseye anlatamadık. Aslında ben bodrum kat yapılmasını istiyordum. Çünkü bina statik olarak daha sağlam olacaktı. Şu an çatıya yerleştirmek zorunda kaldığımız doğal gaz, klima gibi tesisatı bodruma koyacaktık. Aynı zamanda arşivi yerleştirecektik. Çatı katı da eğitime ayrılacaktı. Ama dinletemedik, bodrum katı yapamadık” dedi.

3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü

‘YANGINA KARŞI GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI’

RESTORASYONDA Galatasaray Eğitim Vakfı ve İnan Kıraç’ın ekonomik katkıları ile Rektör Prof. Dr. Ertuğrul Karsak’ın büyük emekleri olduğuna dikkat çeken Genim, aldıkları yangın önlemlerini de şöyle anlattı: “Elektrik sistemini yanmaz, dayanıklı kablolarla döşedik. Duman algılama sensörleri, yangın söndürme sistemini kurduk. Her katta 8 yangın söndürme dolabı ve 25 metreye kadar uzayabilen hortum yerleştirdik. Klima ve petek kullanmadık. Isıtma ve soğutma sistemini asma tavan arasına yerleştirdik. Hocaların odalarında ısıtıcılar, elektrik sobaları olmayacak. Elektrik tesisatı, yangın alarm sistemi ve bina kameralarla kontrol odasından izlenecek. Yeni çatıyı da ahşap değil çelik konstrüksiyon yaptık.”

SULTAN ABDÜLAZİZ YAPTIRMIŞTI

DOLMABAHÇE Sarayı’nın giderek genişleyen Osmanlı ailesine yetmemesi üzerine Sultan Abdülaziz, Çırağan Sarayı ile Küçük Mecidiye Camisi arasında üç binadan oluşan ikincil bir saray yaptırdı. İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı, Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun yıllar Galatasaray Lisesi’nin kız bölümü dersliği olarak kullanıldı. 14 Nisan 1992 tarihinde, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand’ın da katıldığı bir törenle imzalanan uluslararası anlaşmayla bina üniversiteye tahsis edildi.

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Rezil savunma! ‘Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım’
6 yıl sonra barıştılar 9 ay sonra öldürdü
3.5 yıl bürokrasi 1.5 yıl inşaat sürdü
Ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalıştı