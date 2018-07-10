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    3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyor

    DHA
    10.07.2018 - 20:38 | Son Güncelleme:

    Tokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Evrim'i bulmak için süren arama çalışmasına havanın kararmasının ardından ara verildi.

    Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolduğu belirtilen 4 yaşındaki Evrim Ateş'in bulunması için başlatılan arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

    Alınan bilgiye göre, Evrim Ateş, Yenisu köyü yaylasında hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.

    3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyor

    Peşinden geldiğini fark ettiği torununu eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

     

    3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyor

    Jandarma ekipleri "dalgıç" isimli köpek ile arama yaptı.

    Bu arada, küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu ve ailesinin dün akşam cep telefonu ile Evrim'in fotoğrafını çektiği öğrenildi.

    Jandarma ekipleri, anne ve baba ile akrabalarının ifadelerini aldı.

    3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyorTokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
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    Etiketler: çocuk
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