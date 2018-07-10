3,5 yaşındaki Evrim her yerde aranıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolduğu belirtilen 4 yaşındaki Evrim Ateş'in bulunması için başlatılan arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.



Alınan bilgiye göre, Evrim Ateş, Yenisu köyü yaylasında hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesinin peşinden gitti.





Peşinden geldiğini fark ettiği torununu eve götürüp bırakan babaannesi, bir süre sonra geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri "dalgıç" isimli köpek ile arama yaptı.

Bu arada, küçük Evrim'in kalça çıkığı hastalığının olduğu ve ailesinin dün akşam cep telefonu ile Evrim'in fotoğrafını çektiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, anne ve baba ile akrabalarının ifadelerini aldı.