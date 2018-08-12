3.481 holigana yasak
SÜPER Lig’de yeni sezon başlarken, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için de ek önlemler alındı.
Olaylara karışan, sahalara yabancı madde atan, küfür eden 3 bin 481 taraftara stad - spor salonlarına giriş yasağı getirildi. Taraftarlar ve taraftar grupları sanal ortamda da takibe alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, ‘Sporda şiddetin önlenmesi, saha dışı olayların yaşanmaması için’ ortak çalışma başlattı.
Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Dairesi Başkanlığı, kamuoyu desteğinin sağlanması için de harekete geçti. İl Emniyet Müdürlükleri’ne müsabakalar öncesinde seyircilere dağıtılmak üzere el broşürleri gönderildi. Spor müsabakalarında görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri/Amirliklerinde çalışan 449 personel ile 27 bin özel güvenlik personeline ‘spor güvenliği’ ile ilgili eğitim verildi.
Geçen yıl spor müsabakalarında görev alan 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli sayısı da bu yıl iki katına çıkarıldı. Geçen yıl yapılan tüm spor branşları tek tek ele alınarak risk analizleri yapıldı. Müsabakalar taşıdığı risklere göre A, B, C kategorilerine ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kendi aralarında oynayacakları maçlar başta olmak üzere en riskli müsabakalar A kategorisine alınırken, güvenlik önlemleri de buna göre ayarlandı.
Geçen yıl olaylara karışan, sahalara yabancı madde atan, küfür eden 3 bin 481 taraftara stat - spor salonlarına giriş yasağı getirildi.
SOSYAL MEDYA İZLENİYOR
Taraftarlar ve taraftar grupları sanal ortamda da takibe alındı. Buna göre sosyal medya hesaplarında, rakip takıma, taraftarına, yöneticisine, sporcusuna hakaret eden, aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan taraftarlar da artık müsabakalara alınmayacak. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkarmaya çalıștığı belirlenen 123 kişiye de müsabakalara giriş yasağı getirildi, cezai işlem yapıldı. Geçen yıl alınan önlemler olayları yüzde 24 azalttı.
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