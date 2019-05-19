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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYDIN (İHA)
19.05.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

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29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişi tartıştığı 29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çine Yeniköy Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yıldır evli olan Hüsamettin ve Nergis Yavaş çifti bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin Yavaş (51) eline geçirdiği bıçak ile 29 yıllık karısı Nergis Yavaş’ı (45) 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile bir anda kanlar içinde kalan eşini gören Hüsamettin Yavaş, hemen evden uzaklaştı. Hüsamettin Yavaş 07 GUK 55 plakalı aracına binerek Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olmak için yola çıktı. İşlediği cinayetin şoku ile İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarparak kaza yapan Hüsamettin Yavaş’ı, polis ekipleri gözaltına aldı. Nergis Yavaş’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü


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