Sayısal Loto devretti! | 29 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milyonlarca vatandaş tarafından büyük hayallerle oynanan Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 29 Mayıs çekilş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1222'nci hafta çekilişinde çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 29 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Haftada iki kez büyük heyecanla oynanan ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekilişle, Sayısal Loto'nun 29 Mayıs tarihli sonuçları belli oldu. Büyük umutlarla oynanan Sayısal Loto'nun 1222'nci hafta çekiliş sonuçlarının açıklanması ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 29 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı....
Sayısal Loto oyununun 1222'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarılacak.
29 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
İstanbul Beyoğlu'nda MPİ tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun 1222'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
4,8,13,19,27,41
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SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
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