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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ve sıralı tam liste
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29.11.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ve sıralı tam liste

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29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ve sıralı tam liste

Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Kasım tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Noter huzurunda cuma akşamı başlayan canlı Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Peki, Milli Piyango bu hafta numaralar ikramiye kazandırdı? Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte, 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

Kasım ayını son Milli Piyango çekilişi 29 Kasım Cuma akşamı gerçekleşti. Zengin olma hayali kuran vatandaşların en çok rağbet gösterdiği Milli Piyango'da haftanın şanslı numaları noter huzurunda yapılan kura sonrası, MPİ'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, Milli Piyango sıralı tam liste ve sonuç sayfası.

 29 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango'da kasım ayının son çekilişi noter huzurunda tamamlandı. 29 Kasım 2019 19 Kasım Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, Milli Piyango'da bu haftanın kazanan numaraları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ


3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

105522

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

283563

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

009709 020063 075615 118395 132210 178295
197694 418968 451394 530495

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

017070 033448 043266 043292 052548 057493
070037 107033 112934 131044 135719 156587
165921 167894 259672 269131 329247 482304
519203 580443

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03219 04804 21901 24090 29267 33591
34717 36037 43620 54257 55209 60589
65508 70632 71850 74149 74881 87780
93415 96751

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0228 0428 1770 2015 2354 3189
3747 4086 5015 5671 6234 6835
7400 8296 8784

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

022 149 153 311 419 503
526 531 788 909

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 24 25 38 59 78
81 91

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

005522 100522 101522 102522 103522 104522
105022 105122 105222 105322 105422 105502
105512 105520 105521 105523 105524 105525
105526 105527 105528 105529 105532 105542
105552 105562 105572 105582 105592 105622
105722 105822 105922 106522 107522 108522
109522 115522 125522 135522 145522 155522
165522 175522 185522 195522 205522 305522
405522 505522

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