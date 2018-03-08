29 ilde operasyon... Gülen'in yeğeni ile Adil Öksüz'ün baldızı da listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

EŞZAMANLI olarak başlatılan operasyonlarda Fatmanur Gülen ile FETÖ'nün Beylikdüzü'ndeki kadın yapılanmasının "imamı" olduğu iddia edilen Fidan Yılmaz gözaltına alındı.

Toplam 33 kadın gözaltına alınırken, Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik ise Sakarya'da başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında bulunduğundan gözaltına alınmadı.

Tetik, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınıp bir ay sonra serbest bırakılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR