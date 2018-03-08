Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>29 ilde operasyon... Gülen'in yeğeni ile Adil Öksüz'ün baldızı da listede

    29 ilde operasyon... Gülen'in yeğeni ile Adil Öksüz'ün baldızı da listede

    Toygun ATİLLA / İSTANBUL
    08.03.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

    FETÖ'nün "kadın yapılanmasına" yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile başlatılan operasyonlarda Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de aralarında bulunduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Ögütlü Suçlar Bürosu'nca, örgütün Beylikdüzü, Esenyurt, Yakuplu, Çatalca, Silivri ile kadınlardan oluşan Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir'deki yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

    EŞZAMANLI olarak başlatılan operasyonlarda Fatmanur Gülen ile FETÖ'nün Beylikdüzü'ndeki kadın yapılanmasının "imamı" olduğu iddia edilen Fidan Yılmaz gözaltına alındı. 29 ilde operasyon... Gülenin yeğeni ile Adil Öksüzün baldızı da listede

    Toplam 33 kadın gözaltına alınırken, Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik ise Sakarya'da başka bir soruşturma kapsamında elektronik kelepçeli olarak adli kontrol altında bulunduğundan gözaltına alınmadı. 

    Tetik, 2016 yılının Ağustos ayında gözaltına alınıp bir ay sonra serbest bırakılmıştı. 

    Adil Öksüzün baldızı: Bir kişi için bütün aileyi yaktılarAdil Öksüz'ün baldızı: Bir kişi için bütün aileyi yaktılar

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: FETÖ , Gülen , Fetullah Gülen , Adil Öksüz , Fatmanur Gülen , Belkıs Nur Tetik , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri