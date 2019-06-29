Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı | 29 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'da, haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun 231'inci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 231'inci hafta çekilişi noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta devretmişti. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 29 Haziran 2019 tarihli bin 231’inci Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
29 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 231'inci haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 6 - 14 - 24 - 26 - 40
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