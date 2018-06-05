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    29 gün sonra kıskıvrak yakalandı

    İHA
    05.06.2018 - 19:41 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet ihbarı nedeniyle olay yerine giden polislere saldıran şahıslardan bir kişi daha yakalandı.

    İskenderun’da 7 Mayıs günü Kocatepe Mahallesi 392. Sokak’ta çalıntı motosiklet olduğu ihbarını değerlendirerek mahalleye giden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralanmıştı.

    Polislere ateş eden şahıs olduğu iddia edilen ve hakkında 4 dosyadan da aranan Onur G. İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan geniş çaplı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış ve ardından 27 Mayıs günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Ekiplerin genişlettiği çalışmalarda olaya karıştığı iddia edilen Cem G. de, ‘görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme, ateşli silahla kamu malına zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen Cem G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Etiketler: zanlı
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