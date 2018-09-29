Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ 29 Eylül Sayısal Loto çekilişi
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 153'üncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 153'üncü çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. İşte, 29 Eylül 2018 tarihli bin 153'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
29 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte şans oyunu tutkunları MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan numaraları araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 2 - 3 - 13 - 25 - 29 - 32
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 152'nci hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 7 bin 267 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 91 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 165 kişi 12 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 1 milyon 323 bin 449 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 848 bin 367 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 474 bin 355 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.
Geçtiğimiz çekiliş kazanan numaralar ise şunlar olmuştu; 2, 15, 18, 37, 47, 48
Yorumları Göster
Yorumları Gizle