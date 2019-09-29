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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

29 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişi tamamlandı! MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı

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29 Eylül 2019 Milli Piyango çekilişi tamamlandı! MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Eylül 2019 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, bu çekilişte büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Eylül tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl eylül ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, 29 Eylül 2019 Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

29 EYLÜL 2019 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 29 Eylül tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

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29-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: KKTC-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
010344
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
031721
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
024375 066026 173168 177780 334910 449267
453638 562057 564392 566566
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
040064 049404 066474 088107 146569 152899
153332 156303 159155 162127 261669 320132
338217 362029 435384 491119 503590 570755
591133 598988
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
02326 04694 05626 18984 23837 24840
33027 35472 36335 44534 45074 64758
66143 77034 79346 80630 81543 83577
90945 92083
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0029 1468 1840 2072 2234 4666
4771 5023 5222 5389 6297 7786
8113 9659 9732
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
023 068 303 483 564 664
702 736 780 963
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
03 22 26 35 40 56
64 87
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000344 010044 010144 010244 010304 010314
010324 010334 010340 010341 010342 010343
010345 010346 010347 010348 010349 010354
010364 010374 010384 010394 010444 010544
010644 010744 010844 010944 011344 012344
013344 014344 015344 016344 017344 018344
019344 020344 030344 040344 050344 060344
070344 080344 090344 110344 210344 310344
410344 510344

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