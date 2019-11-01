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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Suat İNCEDERE/DHA 
01.11.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Çok konuşulan o fotoğrafın öyküsü de ortaya çıktı!

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CUMHURİYETİN ilan edilişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim sabahı köy meydanında düzenlenen törene, yaptıkları Türk bayrağı ile katılan ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri, bayrağın hikayesini anlattı. Çocukların sınıf öğretmeni Seda Sümbül, "Milli mücadele ruhunu yansıtsın, istedik. Bayrağı köy meydanında dalgalandırdık. Büyük ilgi gördük" dedi. 

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  • İşte o bayrağın öyküsü
  • İşte o bayrağın öyküsü
  • İşte o bayrağın öyküsü
  • İşte o bayrağın öyküsü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kars'ın Arpaçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 127 haneli ve 1117 nüfuslu Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu'nun 4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Seda Sümbül ile birlikte yaptıkları bayrakla 29 Ekim kutlamalarına katıldı. Ellerinde bayrak ve Atatürk'ün posteri ile köy meydanında gezerek, tören alanına giden öğrenciler, bölge sakinlerince alkışlarla karşılandı. Fotoğraflarıyla gazetelerin manşetlerinde yer alan ve sosyal medyada gündeme gelen öğrencilerin öğretmeni Seda Sümbül, o bayrağın hikayesini DHA muhabirine anlattı. 

'MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YANSITSIN İSTEDİK'

Öğrencilerin, eski 29 Ekim kutlamalarını merak etmesi üzerine bayrağı hazırlamaya karar verdiklerini belirten Seda Sümbül, "Tören programı hazırlandığında, o gün öğrencilerime milli mücadele ruhumuzu içeren bir konuşma yaptım. Onlar da 'Öğretmenim keşke biz de o yıllarda olsaydık. Biz de o günleri görebilseydik' dediler. Biz de törene bunu nasıl yansıtalım, diye düşünürken, bayrağımızı hazır almak yerine kendi el emeğimizle hazırlamak, o tarihi ve ruhu hep beraber yaşamak istedik. Ay ve yıldızın bu şekilde olmasının sebebi de o dönemlerde ay ve yıldız nasıl kullanılmış, törenlerde çekilen fotoğraflara baktık ve bu şekilde olmasını istedik ki bize milli mücadele ruhunu yansıtsın. Öğrencilerle birlikte krapon kağıdı ile yaptığımız bayrağı köy meydanında dalgalandırdık. Büyük ilgi gördük. Köy halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bizlere katılıp, şiirler okudu ve cumhuriyetimizi büyük bir coşkuyla kutladık" diye konuştu. 

ERMENİSTAN'A SINIR KÖY

Köy halkının milli bayramlara çok saygılı olduğunu ve her bayrama katılım gösterdiğini kaydeden Sümbül, "4 yıldır bu köyde öğretmenlik yapıyorum. Köy halkı milli duygularını, Türklüğüne ve bayrağına bağlılığı içine bir nakış gibi işlemiş. Bir öğretmen olarak bu köyde görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Ermenistan'a sınır bir köyde milli mücadele ruhunun bu kadar güzel yaşanması beni hep gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Ellerimle yaptığımız bayrakla halk bizi alkışlarla karşıladı. Yürürken bayrağımızı çok beğendiler. Herkesten tebrikler aldık. Köylülerin de eşlik ettiği kutlamalarda dedelerde şiirler okuyup bize eşlik etti" dedi.

1950 yılında yapılan, taş mimari özelliğindeki okulda eğitimini sürdüren 4/A sınıfı öğrencilerinden Furkan Güneş ise "Bayrağın ay ve yıldızını biz kestik. Öğretmenimiz de onları kırmızı renkteki krapon kağıda yapıştırdı. Köy meydanında gezerken, o günleri az da olsa yaşamaya çalıştık" diye konuştu

Öte yandan aynı sınıf öğrencilerinden Ecenur Dursun da Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında ilçe birincisi oldu. Dursun'un ödülü, Arpaçay İlçe Kaymakamı Abdil Koç tarafından verildi.

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