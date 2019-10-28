29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim Salı günü kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kargo gönderim ya da alım işlemleri olan vatandaşların, 29 Ekim kargo çalışma saatleriyle ilgili araştırmaları hız kazandı. Kargoların 29 Ekim'de hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler, planlarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacaklar. Peki, 29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim Salı günü kargolar çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler.
29 Ekim'de birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmet vermeyecek olması, kargo işlemleri olan vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Bu sene 29 Ekim'in hafta içine denk gelmesi dolayısıyla, kargo şirketlerinin 29 Ekim Salı günü açık olup olmayacağını merak edenler, "Kargo şirketleri yarın çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim kargoların çalışma saatlerine yönelik detaylar.
KARGOLAR 29 EKİM'DE ÇALIŞIYOR MU?
Aras Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.
Yurtiçi Kargo açıklaması: 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezimizden ise 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
MNG Kargo açıklaması: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre 29/10/19 tarihinde hizmet verilmemektedir.
Sürat kargo açıklaması: Değerli müşterilerimiz. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatil olup, bu tarihte şubelerimiz kargo alımı ve dağıtımı gerçekleştirmeyecektir. Bayram sonrası 30 Ekim 2019 Çarşamba gününde itibaren kargo alım ve dağıtım hizmetimiz kaldığımız yerden devam edecektir.
TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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