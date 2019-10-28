29 Ekim'de bankalar ve PTT açık mı? İşte 29 Ekim PTT ve kargo çalışma saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikler ve törenlerle tüm yurtta kutlanacak. 29 Ekim Bayramı'nın bu yıl salı günü kutlanacak olması dolayısıyla, PTT ve bankalarda işlemleri olanlar, bankaların ve PTT şubelerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim'de bankalar ve PTT'ler açık mı? PTT şubeleri yarın çalışıyor mu? İşte, 29 Ekim PTT ve kargo çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler.
"29 Ekim'de bankalar ve PTT şubeleri açık mı?" sorusu, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle 28 Ekim'de resmi kurumların yarım gün hizmet vermesiyle, 29 Ekim'de bankaların çalışıp çalışmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, bankalar 29 Ekim Salı günü çalışıyor mu? İşte, banka ve PTT'lerin 29 Ekim tatiline yönelik merak edilen detaylar.
29 EKİM'DE BANKALAR VE PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu bilgiler doğrultusunda, 29 Ekim Salı günü, bankalar, PTT şubeleri de kapalı olacak. 30 Ekim Çarşamba gününde itibaren kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.
Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
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