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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?
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25.10.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

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29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

Cumhuriyet'in ilanının 96 yıl dönümü öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de tatil konusu oldu. Türk tarihinin dönümde noktalarından biri olan 29 Ekim’in yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümünün hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşları tatil heyecanı sardı. Yurt içi veya dışında kısa bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden “29 Ekim tatili ne zaman başlar? 28 Ekim yarım gün tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim tatil programını merak edenler için detaylı bilgi

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü yarım gün resmi tatil sayılacak. Öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, 29 Ekim 2019 Salı gününe kadar devam edecek. 28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.

İdari izin verilmemesi halinde 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alan kamu çalışanları, dilerlerse tatillerini 4 güne çıkarabilecek.

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