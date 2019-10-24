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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

29 Ekim tatili kaç gün olacak? 28 Ekim resmi kurumlar yarım gün mü tatil?

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29 Ekim tatili kaç gün olacak? 28 Ekim resmi kurumlar yarım gün mü tatil?

28 Ekim yarım gün mü olacak ve 29 Ekim tatil 4 gün mü soruları, haftanın son gününe doğru vatandaşların gündemine oturdu. 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla tatil olması ve 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması, pek çok vatandaş için 'Tatil 4 gün olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, pek çok vatandaşın merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler

4 günlük tatil yapma olanaklarının olup olmadığını 29 Ekim tatili kaç gün sorusu ile öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son gelişmeleri araştırmaya başladı. 28 Ekim tarihinin yarım gün olması dolayısıyla 29 Ekim Salı gününün hafta sonu ile birleştirilip 4 günlük tatile bağlanması, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi, 4 günlük tatil imkanı için zemin hazırlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak. 

28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.

İdari izin verilmemesi halinde 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alan kamu çalışanları, dilerlerse tatillerini 4 güne çıkarabilecek.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.

İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL AYNALI BİLBOARD

İzmir’in Çeşme ilçesinde belediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk’ün fotoğrafı ve çeşitli sloganların yer aldığı tasarımları billboardlara yerleştirdi. Ayrıca billboardlara konulan aynalarla, Cumhuriyeti yaşatanların, vatandaşların kendisi olduğu vurgulandı.

Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı. Çeşme’nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, ’Cumhuriyet Sensin’ ve ’Kendine İyi Bak’ sloganı ile Ata’nın fotoğrafı yer aldı. Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.

29 Ekim tatili kaç gün olacak 28 Ekim resmi kurumlar yarım gün mü tatil

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