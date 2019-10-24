29 Ekim tatili kaç gün olacak? 28 Ekim resmi kurumlar yarım gün mü tatil?
28 Ekim yarım gün mü olacak ve 29 Ekim tatil 4 gün mü soruları, haftanın son gününe doğru vatandaşların gündemine oturdu. 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla tatil olması ve 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün olması, pek çok vatandaş için 'Tatil 4 gün olur mu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, pek çok vatandaşın merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
4 günlük tatil yapma olanaklarının olup olmadığını 29 Ekim tatili kaç gün sorusu ile öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son gelişmeleri araştırmaya başladı. 28 Ekim tarihinin yarım gün olması dolayısıyla 29 Ekim Salı gününün hafta sonu ile birleştirilip 4 günlük tatile bağlanması, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi, 4 günlük tatil imkanı için zemin hazırlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
İdari izin verilmemesi halinde 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alan kamu çalışanları, dilerlerse tatillerini 4 güne çıkarabilecek.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL AYNALI BİLBOARD
İzmir’in Çeşme ilçesinde belediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk’ün fotoğrafı ve çeşitli sloganların yer aldığı tasarımları billboardlara yerleştirdi. Ayrıca billboardlara konulan aynalarla, Cumhuriyeti yaşatanların, vatandaşların kendisi olduğu vurgulandı.
Çeşme Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dikkat çeken bir çalışma yaptı. Çeşme’nin her yerinde billboardlar için özel olarak tasarımlar hazırlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yer aldığı tasarımlarda, ’Cumhuriyet Sensin’ ve ’Kendine İyi Bak’ sloganı ile Ata’nın fotoğrafı yer aldı. Billboardlara konulan aynayla ise Cumhuriyetin vatandaşlar var oldukça yaşayacağı vurgulandı.
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