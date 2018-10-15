29 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geri sayım başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet'in 53. yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller içerisinde mi?
Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95. yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim, bu yıl haftanın ilk gününe yani pazartesine denk geliyor. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların merak ettiği konu ise bu özel ve anlamlı günün resmi tatil olup olmayacağı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
29 EKİM’İN CUMHURİYET BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLİŞİ
29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan edildi. Aynı gece ve 1924 yılında Cumhuriyetin İlanı şenliklerle kutlanmıştır.
2 Şubat 1925'te, 29 Ekim'in bayram olması önerilmiş,19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlandı.
Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır.
Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
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