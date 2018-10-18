29 Ekim resmi tatil mi? Üniversiteler ve okullar tatil olacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde birbirinden güzel etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılının kutlanacağı 29 Ekim tarihi, bu yıl pazartesi gününe denk gelecek. Peki, hafta sonuyla birleştirilmesiyle birlikte 3 günlük bir tatil imkanı yaratması beklenen 29 Ekim üniversitelerde, okullarda ve kamu kurumlarında resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
29 Ekim resmi tatil mi olacak sorusu, Cumhuriyetin 95. yıl kutlamaları dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. Üniversiteler, kamu kurumları ve okulların tatil olacağı bu günde, yurt genelinde birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirilecek. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi olacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
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