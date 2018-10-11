29 Ekim resmi tatil mi olacak?
29 Ekim resmi tatil mi olacak sorusu, Cumhuriyet Bayramı'nın Pazartesi gününe gelmesi dolayısıyla hafta sonuyla birlikte 3 günlük tatil kaçamağı yapmak isteyenlerin sorguladığı konu oldu. Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı, akıllara 29 Ekim resmi tatil mi olacak sorusunu getirdi. Peki, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim resmi tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
29 Ekim resmi tatil mi sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Okullarda ve etkinlik alanlarında birbirinden güzel gösteri ve sunumların gerçekleştirileceği Cumhuriyet Bayramı kapsamında, merak edilen hususlardan birisi de 29 Ekim tatil mi olacak sorusu oldu. İşte, çalışanların tatil kaçamağı için araştırdığı 29 Ekim tatil mi sorusunun cevabı
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.
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