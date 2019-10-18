29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim yarım gün mü?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması ve salı gününe denk gelmesi dolayısıyla 28 Ekim yarım gün mü olacak sorusu gündeme gelmeye başladı. 28 Ekim yarım gün mü olacak sorusuna alacağı cevaba göre tatillerini 4 güne çıkarıp çıkaramayacağını öğrenebilecek olan vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü olacak ve 29 Ekim tatili kaç gün yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Cumhuriyet Bayramının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim tarihi, resmi tatil olması dolayısıyla öğrenciler ve kamu çalışanlarının merak ettiği husus oldu. 26-27 Ekim tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi, 28 Ekim tarihinin yarım gün olması ve 29 Ekim tarihinin resmi tatil olması, birçok vatandaşın aklında 4 günlük tatil konusunu gündeme getirdi. Peki, 29 Ekim kaç gün tatil olacak? İşte, 28 Ekim yarım gün mü sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
29 EKİM RESMİ TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ
Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle