29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok sorgulanan konulardan biri de tatil konusu oldu. Türkiye’nin dört bir yanında bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla karşılayacak olan vatandaşlar, bir yandan da tatil beklentisi içerisinde. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
Bu yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü kutlanacak. Genci yaşlısı Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95. yılını stadyumlarda şenlikler ve fener alayları ile kutlayacak.Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet rejimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanıyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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