29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İzmir'de nerede yapılacak? 29 Ekim İzmir etkinlik ve konser listesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim İzmir etkinlikleri, bu yıl da yoğun katılımlı ve coşku ile geçecek. Bu özel günde fener alayı yürüyüşü ve konser etkinliği yapılacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri İzmir'de nerede yapılacak?
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlanacak. İzmir'de yaşayan yüz binlerce vatandaş, 29 Ekim münasebetiyle yapılacak, etkinlik, konser ve çeşitli programların saat ve mekanını araştırıyor. İşte, İzmir 29 Ekim etkinlik programı...
FENER ALAYI VE KONSERLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını açıkladı. Toplu ulaşım ücretinin "1 kuruş" olarak belirlendiği bu özel günde, fener alayı yürüyüşüyle birlikte 350 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Leman Sam ve Yeni Türkü ise İzmir'deki Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek.
İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini “1 kuruş” olarak belirledi, sergiler, yürüyüş, konser ve fener alyından oluşan bir program hazırlandı.
28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayacak bayram kutlamaları, 29 Ekim Salı günü ise saat 10.00’daki tebrik törenin 10.30’daki geçit töreni izleyecek.
350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI
İzmirliler, 29 Ekim günü saat 20.30'da Konak Pier önünde açılacak 350 metrelik Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Gündoğdu Meydanı’na kadar taşıyacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek Fener Alayı’na ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise Leman Sam ve Yeni Türkü sahne alacak.
TOPLU ULAŞIMA SEMBOLİK ÜCRET
29 Ekim 2019 Salı günü İzmirliler ve İzmir'in bayram coşkusunu paylaşmak için kente gelenler, toplu ulaşım araçlarındaki seyahatleri için sadece 1 kuruş ödeyecek.
APİKAM'DAN ÖZEL PANEL
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 30 Ekim’de de sürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), “Cumhuriyetimizin 96 Yıllık Siyasi ve Ekonomik Birikimi” konulu bir panel düzenleyecek. Panelde, cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 96 yıllık süreçte, siyasi ve ekonomik alanda gerçekleşen değişim ve gelişimlerle kazanımlar konu edilecek. Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ve Dr. Mithat Kadri Vural'ın konuşmacı olarak katılacağı panelin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak. Panel 30 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de APİKAM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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