29. başkan adayları
Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı nedeniyle istifa etmesiyle boşalan TBMM Başkanlığı için yarın yapılacak seçimde dört partinin adayı yarışacak.
AK Parti’den Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, CHP’den Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP’den eski Eş Genel Başkan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti’den de Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz TBMM Başkanlığı için aday gösterildi. Dört tur üzerinden yapılan seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının 2/3’nü (400), üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğunu (301), en çok oyu alan iki adayın katılımıyla yapılan dördüncü turda ise en çok oyu alan aday Meclis’in 29. başkanı olacak.
SEÇİM SONRASI ARA
Meclis’in MHP’li Geçici Başkanı Celal Adan’ın oy kullanamayacak olması nedeniyle AK Parti ile MHP’nin toplamda 339 olan milletvekili sayısı, Şentop’un 3. turda seçilmesi için yeterli olacak. Meclis de çalışmalarına yerel seçim arası verecek.
GECE YARISI ÖĞRENDİ
TBMM Başkanvekilliği görevini yapan Mustafa Şentop, önceki gece saat 23.00’de İstanbul’dan gelen telefonla, AK Parti’nin TBMM Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kutladığı Şentop’a “Duyduğuma göre epey kulis yapmışsın” diye takıldı. Şentop’un 291 kişilik grubun, 170’inin oyunu aldığı öne sürüldü. Şentop’un adaylığına
karar verilmesine kadar geçen süreçte, AK Parti’de sessiz ve derinden yoğun bir kulis yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Binali Yıldırım, resmen istifa etmeden bir ay önce, yerine kimin başkan olacağı konuşulmaya başlandı. Aday adayı olarak Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Numan Kurtulmuş, Naci Bostancı ve Bekir Bozdağ’ın adı geçti. Son günlerde ise Mustafa Şentop ve Naci Bostancı’nın adı ön plana çıktı.
Parti grubunda önceki gün yapılan eğilim yoklaması da milletvekillerine sürpriz oldu. Yoklamanın sonuçları toplu halde, açılmadan İstanbul’a götürüldü. Sonuçlar, Grup Başkanı ve aynı zamanda aday adayı olan Naci Bostancı ile Grup Başkanvekilleriden Mehmet Muş tarafından Erdoğan’a iletildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da Erdoğan’la yaptığı görüşmede Şentop’un ismini önerdiği iddia edildi. Şentop’un başkan adayı yapılmasına bir ay önce karar verildiğini öne sürenler de oldu.
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