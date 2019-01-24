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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

29 aydır evini geri alamadı

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29 aydır evini geri alamadı

Ankara'nın Etlik semtinde ofis olarak kullanılan dairesini 2016’nın mart ayında kiraya veren Özgür Tuncay’ın kiracısı olan şirkete, darbe girişiminin ardından Hazine tarafından el koyuldu. Tuncay mühürlenen evini 2.5 yıldır geri alamadı. Tuncay, 2015’te borç parayla Etlik’te satın aldığı dairesini 2016’nın mart ayında bir şirkete 1100 TL’yle kiraya verdi. Darbe girişiminin ardından çıkarılan 667 sayılı KHK ile kiracısı olan şirkete el koyuldu.

‘FETÖ’YLE İLTİSAKLI DEĞİL’

Duruma itiraz eden Tuncay dilekçesinde ‘kiracısı olan şirketle bir alakası olmadığını, sadece mülk sahibi olduğunu ve evinin kendisine iade edilmesini’ istedi. Araştırmalarda da Tuncay’ın FETÖ ile iltisaklı olmadığı ortaya çıktı. Tuncay’ın anlatımına göre, Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde kendisine ‘bugüne kadar oluşan hakları ile ilgili bir talepte bulunmayacağı’ yönünde taahhütname imzalarsa mülkün kendisine teslim edileceği söylendi. Tuncay, ‘haklarından vazgeçtiği’ yönündeki taahhütnameyi gönderdi. Ancak daire yine teslim edilmedi, ofis malzemelerine de el koyuldu. Ankara Defterdarlığı, eşyaların satılması gerektiğini ve evin boşalması halinde teslim edileceğini bildirdi. Eşyalara 20 bin TL fiyat biçildi. Ev mühürlü olduğu için çıkılan ihalelerde alıcılar eşyaları göremedi. Fiyat 8 bin TL’ye kadar düştü. Tuncay’ın bir yakını, “Süreç hızlansın” diyerek eşyaları satın aldı. Ancak Tuncay yine mülkünü alamadı.

İŞİNDEN DE OLDU

Özgür Tuncay, şunları söyledi:

“Süreç boyunca trajikomik gelişmeler oldu. Evimi su bastı ve büyük hasar oluştu. Maliye Bakanlığı, 1100 TL depozito bedelini kendilerine geri ödememi istedi. Ödemeyince dava açtılar ancak kaybettiler. Evimin tapusuna da şerh koydular. Çok iyi bir firmada ilaç mümessili olarak çalışıyordum. 1 - 2 kez idare ettiler ama sonunda bölge dışına çıktığımı tespit ettiler, iş akdime son verdiler. İşimden de oldum. Hem maddi hem de manevi olarak yıprandım. Tüm düzenim bozuldu. Kiracılar ceketini aldı çıktı, hiçbir alakamın olmadığı olayda ben mağdur oldum. Mülkümü kullanamıyorum ama çöp ve emlak vergisini ödüyorum. Konuyu yargıya taşıdık.”

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