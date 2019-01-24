29 aydır evini geri alamadı
Ankara'nın Etlik semtinde ofis olarak kullanılan dairesini 2016’nın mart ayında kiraya veren Özgür Tuncay’ın kiracısı olan şirkete, darbe girişiminin ardından Hazine tarafından el koyuldu. Tuncay mühürlenen evini 2.5 yıldır geri alamadı. Tuncay, 2015’te borç parayla Etlik’te satın aldığı dairesini 2016’nın mart ayında bir şirkete 1100 TL’yle kiraya verdi. Darbe girişiminin ardından çıkarılan 667 sayılı KHK ile kiracısı olan şirkete el koyuldu.
‘FETÖ’YLE İLTİSAKLI DEĞİL’
Duruma itiraz eden Tuncay dilekçesinde ‘kiracısı olan şirketle bir alakası olmadığını, sadece mülk sahibi olduğunu ve evinin kendisine iade edilmesini’ istedi. Araştırmalarda da Tuncay’ın FETÖ ile iltisaklı olmadığı ortaya çıktı. Tuncay’ın anlatımına göre, Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde kendisine ‘bugüne kadar oluşan hakları ile ilgili bir talepte bulunmayacağı’ yönünde taahhütname imzalarsa mülkün kendisine teslim edileceği söylendi. Tuncay, ‘haklarından vazgeçtiği’ yönündeki taahhütnameyi gönderdi. Ancak daire yine teslim edilmedi, ofis malzemelerine de el koyuldu. Ankara Defterdarlığı, eşyaların satılması gerektiğini ve evin boşalması halinde teslim edileceğini bildirdi. Eşyalara 20 bin TL fiyat biçildi. Ev mühürlü olduğu için çıkılan ihalelerde alıcılar eşyaları göremedi. Fiyat 8 bin TL’ye kadar düştü. Tuncay’ın bir yakını, “Süreç hızlansın” diyerek eşyaları satın aldı. Ancak Tuncay yine mülkünü alamadı.
İŞİNDEN DE OLDU
Özgür Tuncay, şunları söyledi:
“Süreç boyunca trajikomik gelişmeler oldu. Evimi su bastı ve büyük hasar oluştu. Maliye Bakanlığı, 1100 TL depozito bedelini kendilerine geri ödememi istedi. Ödemeyince dava açtılar ancak kaybettiler. Evimin tapusuna da şerh koydular. Çok iyi bir firmada ilaç mümessili olarak çalışıyordum. 1 - 2 kez idare ettiler ama sonunda bölge dışına çıktığımı tespit ettiler, iş akdime son verdiler. İşimden de oldum. Hem maddi hem de manevi olarak yıprandım. Tüm düzenim bozuldu. Kiracılar ceketini aldı çıktı, hiçbir alakamın olmadığı olayda ben mağdur oldum. Mülkümü kullanamıyorum ama çöp ve emlak vergisini ödüyorum. Konuyu yargıya taşıdık.”
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