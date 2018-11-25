28 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
SİLİVRİ'de dün akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
İsmi belirlenemeyen şüpheli Candemir Çakmak (28) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Candemir Çakmak, şüpheli tarafından bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çakmak'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Çakmak'ın cansız bedeni sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisinin ardından cenaze aracı ile Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.
Hayatını kaybeden Candemir'in olaydan bir gün öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Toprak bir yağmurun kıymetini anlayacak fakat o gün yağmur yağmayacak" paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
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