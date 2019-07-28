28 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 28 Temmuz Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 28 Temmuz Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.07.28 07:25:08 37.3183 36.0080 8.6 -.- 2.3 -.- HACIHALILOGLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.07.28 06:52:00 37.2848 29.8507 5.0 -.- 2.0 -.- MANCA-KARAMANLI (BURDUR) İlksel
2019.07.28 02:56:11 39.4307 25.8482 8.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.28 02:55:49 39.1180 29.0657 5.4 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.07.28 02:50:06 37.2558 38.0838 5.3 -.- 2.0 -.- GUNECE-HALFETI (SANLIURFA) İlksel
2019.07.28 01:51:47 34.5525 25.0752 25.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.28 01:32:12 38.3430 40.9522 8.0 -.- 2.7 -.- TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.07.28 00:00:35 37.3432 29.8488 18.4 -.- 1.9 -.- KARAMANLI (BURDUR) İlksel
Yorumları Göster
Yorumları Gizle