‘28 Şubat zihniyetinden geriye bir şey kalmadı’

Erdoğan, şöyle konuştu:

ORTAYA BİR İMAM HATİP MARKASI ÇIKMIŞTIR

“Ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. Bunu söylerken imam hatip okullarını bir kenara fen liselerini, diğer meslek liselerini bir kenara, böyle bir ayırım yapmak için söylemiyorum. Bun sadece ve sadece nasıl ki bir Galatasaray Lisesi’nden mezun olan bir Galatasaray Lisesi’nin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa, Kabataş’tan mezun olan ortaya koymaya çalıyorsa, ben de tabi ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Olay bu. Zaten bulunduğum makam, mevki böyle bir ayırımı yapmaya beni asla tecviz edemez. Böyle bir ayırımı yapamam. Benim için imam hatipte okuyan da evladımdır Galatasaray Lisesi’nde okuyan da evladımdır, Kabataş’ta okuyan da evladımdır. Tüm Anadolu, Fen Lisesi hepsinde okuyan evladımdır.

1 MİLYON 300 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİ

İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmak istiyorlar. Çünkü bu okullar, tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına, aldığı tüm yaralara rağmen, milletimizin kökleriyle, gövdesi arasındaki bağı temsil ediyor. Bir ara öğrenci sayısını budadılar budadılar 60 bine indirdiler. Hamdolsun şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip hale geldi. Şimdi temennimiz tabi niteliği de arttırmak. Bunun üzerine yüklenmemiz lazım. Ama ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde ‘Bu kadar imam hatipe ne gerek var’ diyen zavallılar da var. Sen bunu diyeceğine, ‘Bu kadar okula ne gerek var’ desene. Ama diyemez. Niye? Bizim ona da ihtiyacımız var, ona da ihtiyacımız var. İmam hatip okulların işlevinin buradan mezun olmuş biri olarak, ne anlama geldiğinin farkında değil.

MEDENİYET AĞACIMIZ GÜR ŞEKİLDE YAŞIYOR

Bize bunlar, sürekli bu engellerle, hendekler atlattılar. Ama biz hepsini de aştık ve bu günlere geldik. Belki imam hatip binalarının kapılarını kilit vurdular. Ama milletimizin gönlündeki ateşi söndüremediler. Bugün ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı. Ama köklerini kurutmaya çalıştıkları medeniyet ağacımız, çok daha gür şekilde yaşamaya devam ediyor. 2002 yılında göreve geldiğimizde imam hatiplerin orta bölümü zaten yoktu. Liselerin sayısı 536’ya, buralardaki öğrenci sayısı 64 bin 500’e çıkmıştı. Bugün hamd olsun 1 milyon 300 bin öğrencisiyle, 3 bin 444 okuluyla artık ortada farklı bir yapı söz konusu. Tüm lise öğrencileri içerisinde de, imam hatiplilerin oranı yüzde 11.8. Fakat bu rakamlar bile bazılarının gözüne batıyor. Halbuki, göründüğü üzere imam hatiplerin milli eğitim sistemimizdeki payı hâlâ oldukça mütevazi bir seviyededir.”

KARAMOLLAOĞLU’NA ÇAMLICA TEPKİSİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İmam Hatipliler Derneği’nin 57. Genel Kurulu’nda “60 bin kişilik Büyük Çamlıca Camisi dolmaz” sözleri nedeniyle isim vermeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na tepki göstererek şunları söyledi: “Şu an ana muhalefetin başındaki zat ile oturuyoruz, nasıl olduysa bir kere Külliye’ye geliverdi. Sayın Bahçeli de beraberiz üçlü, konuşurken imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğunu dahi bilmiyor. misin dedim, ‘İmam hatip okullarında tarih, coğrafya, bunun yanında felsefe bunların okutulduğunu, matematik, fizik, kimya bunların okutulduğunu bilir misin?’ Saf saf duruyor. İşte neymiş, Kadıköy’de 5-6 imam hatip okulu fazla, derdi bu. Birisi çıkmış diyor ya, ‘Büyük Çamlıca’ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?’ Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni’ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih’e sorsana? Bir ağacı ne kadar budarsanız budayın kökleri sağlam kaldığı sürece gelişmeye, büyümeye, yeşermeye devam eder. Ağacı yok etmenin en etkili yolu köklerini kurutmaktır. İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmak istiyordu. Çünkü bu okullar tüm eksiklerine, sıkıntılarına, aldığı tüm yaralara rağmen milletimizin kökleriyle gövdesi arasındaki bağı temsil ediyordu.”

‘MUSTAFA AMCA’YA SON GÖREV





CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, sık sık “Gençlik yıllarımızda çok ekmeğini yedik” dediği ve “Mustafa Amca” diye hitap ettiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın babası Mustafa Yazıcı’nın cenazesine katıldı. 93 yaşında vefat eden Mustafa Yazıcı’nın Eyüpsultan Camisi’ndeki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yanı sıra çok sayıda eski ve yeni bakan ile AK Partili milletvekilleri ve yöneticiler katıldı. Cenaze namazını eski Diyanet İşleri başkanlarından Ali Bardakoğlu kıldırdı.

Cenaze namazının ardından tabutu ilk omuzlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Mustafa Yazıcı’nın cenazesi Eyüpsultan mezarlığında toprağa verildi.