Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>28 Şubat yorumu: 17-25 Aralık'ı yapanlardan farkı yok

    28 Şubat yorumu: 17-25 Aralık'ı yapanlardan farkı yok

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    07.03.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca, 28 Şubat süreciyle ilgili açılan ‘28 Şubat Hikâyem’ internet sitesine özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Sadece başörtüsü taktığı için üniversitelerimizin kapısından çevrilenlerin, imam hatipte okumaya gayret edenlerin 28 Şubat zulmünün içinde nasıl yaşadıklarını ben de gördüm. Okullarda, işyerlerinde cadı avına çıkıldı, din adamı kisvesinde başörtüsüne ‘füruat’ diyenler çıktı ortaya. Siyasetten tasfiye edilmek istenen kadrolar bugün ülkeyi yönetiyor. Elden ele dağıtılan listelerle ticari faaliyetleri sona erdirilmek istenen firmalar işlerini büyüterek devam ediyor.

    ‘Yarasa’ diye hakaret ettikleri insanlar milletin umudu, önderi oldular. 28 Şubat ilk değildi, son da olmadı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunanlarla 28 Şubatçıların hiçbir farkı yoktur. Görünüm isimler, yöntemler farklıydı ama amaç aynıydı. Amaç ülkenin yönetimini millete vermemekti. İktidar sahibi olmayı engellemeye gayret edenler bunu başaramadılar.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , 28 Şubat , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri