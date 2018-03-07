28 Şubat yorumu: 17-25 Aralık'ı yapanlardan farkı yok

“Sadece başörtüsü taktığı için üniversitelerimizin kapısından çevrilenlerin, imam hatipte okumaya gayret edenlerin 28 Şubat zulmünün içinde nasıl yaşadıklarını ben de gördüm. Okullarda, işyerlerinde cadı avına çıkıldı, din adamı kisvesinde başörtüsüne ‘füruat’ diyenler çıktı ortaya. Siyasetten tasfiye edilmek istenen kadrolar bugün ülkeyi yönetiyor. Elden ele dağıtılan listelerle ticari faaliyetleri sona erdirilmek istenen firmalar işlerini büyüterek devam ediyor.



‘Yarasa’ diye hakaret ettikleri insanlar milletin umudu, önderi oldular. 28 Şubat ilk değildi, son da olmadı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunanlarla 28 Şubatçıların hiçbir farkı yoktur. Görünüm isimler, yöntemler farklıydı ama amaç aynıydı. Amaç ülkenin yönetimini millete vermemekti. İktidar sahibi olmayı engellemeye gayret edenler bunu başaramadılar.”



