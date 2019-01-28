28 Ocak hadi ipucu: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?
Hadi ipucu sorusu sevilen yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Hadi yarışmasında bugün orman yangınlarıyla ilgili önemli bir soru sorulacak. Peki, Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?
Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, yüzde 90’ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Peki, Orman yangınlarını bir an önce kontrol altına alabilmek için hangi ihbar hattını aramamız gerekiyor? İşte, 28 Ocak hadi ipucu sorusu cevabı.
Orman Yangın İhbar acil numarası ALO 177'dir.
TÜRKİYE’DE DİĞER ACİL TELEFON NUMARALARI
Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Bilinmeyen Numaralar: 118
Cenaze Hizmetleri: 188
Yorumları Göster
Yorumları Gizle