28 Nisan Sayısal Loto sonuçları | Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişi bu akşam MPİ'nin Ankara'da merkezinde yapıldı. Her hafta cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Sayısal Loto sonuçlarının bu haftaki kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 28 Nisan Sayısal Loto sonuçları...

28 NİSAN 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto'nun bu haftaki kazanan şanslı numaraları belli oldu. Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın Sayısal Loto sonuçlarına göre altı sayıyı da doğru tahmin eden bir kişi, belirlenen büyük ikramiyenin sahibi olacak. İşte, haftanın kazanan şanslı numaraları...

İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları: 4 - 5 - 16 - 36 – 39 – 42





GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırdı.

Çekilişte 4 milyon 803 bin 32 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 910 bin 985 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 67 bin 340 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak. Kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 5 – 6 – 18 – 41 – 43 – 49

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.