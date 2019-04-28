28 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
28 Nisan Pazar günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 28 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 28 Nisan Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Nisan tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:18:31 37.8537 27.5883 3.0 -.- 2.8 -.- REISKOY-GERMENCIK (AYDIN)
06:22:59 39.0062 26.1478 10.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:08:38 39.0380 26.1398 10.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:08:27 39.0482 26.1508 6.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:37:32 34.6862 23.3972 12.4 -.- 3.5 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:29:35 36.9670 27.3997 11.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:05:18 38.7560 42.5205 24.0 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS)
03:03:50 39.0865 26.1400 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:05:59 36.9443 27.5898 15.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
01:27:37 38.7235 38.1393 6.6 -.- 2.2 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)
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