28 Kasım Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 28 Kasım Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 28 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Kasım tarihli son depremler listesi
28 KASIM SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.11.28 06:58:35 36.4282 27.2832 7.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2019.11.28 06:20:48 41.5620 25.5110 5.3 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN
2019.11.28 06:03:44 37.5052 30.4433 2.8 -.- 1.6 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR)
2019.11.28 05:57:51 40.8360 28.2253 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.11.28 05:40:03 40.6060 28.9803 4.1 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2019.11.28 04:29:18 37.3478 29.3963 5.0 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.11.28 04:22:59 38.3583 28.0493 11.2 -.- 1.1 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR)
2019.11.28 04:12:15 37.8245 29.6755 5.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.11.28 03:43:42 38.8468 40.7715 9.9 -.- 1.5 -.- KUSBURNU-(BINGOL)
2019.11.28 03:27:25 36.5750 27.4875 24.3 -.- 1.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.11.28 02:26:03 37.8470 29.6417 3.6 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.11.28 01:29:52 36.6782 28.1638 68.4 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
2019.11.28 01:03:12 36.4602 28.7073 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
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