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    28 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda rütbeli askeri gözaltı...

    AA
    28.06.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

    Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.     

    Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 

     

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    Etiketler: rütbeli askerler , son dakika , haberler
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