28 Haziran Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 28 Haziran Cuma günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 28 Haziran Cuma gününün öğle saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 28 Haziran tarihli son depremler listesi.
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK)
08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
07:03:55 37.1142 28.9180 25.9 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:11:28 37.5085 29.3163 15.1 -.- 1.3 -.- YASSIHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
05:56:49 35.6138 26.0350 5.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
05:52:58 38.6615 43.0473 5.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
05:09:41 37.1677 27.7628 11.7 -.- 1.4 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA)
03:50:24 38.6877 27.6488 9.8 -.- 3.0 -.- CAMLIYURT-SARUHANLI (MANISA)
03:49:09 38.8055 27.6453 15.7 -.- 1.7 -.- APAK-SARUHANLI (MANISA)
01:35:52 37.3977 29.5333 6.4 -.- 1.5 -.- BADEMLI-ACIPAYAM (DENIZLI)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle