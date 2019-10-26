28 Ekim'de okullar tatil mi? 29 Ekim tatili kaç gün?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları tüm yurtta devam ederken, "28 Ekim'de okullar tatil mi?" sorusu, öğrenci ve velilerin yanıtını aradığı konulardan oldu. Özellikle hafta sonu kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, 28 Ekim tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştı. Peki, 28 Ekim'de okullar açık mı? 29 Ekim tatili kaç gün olacak? İşte, Cumhuriyet Bayramı resmi tatiline yönelik detaylar.
Hafta sonu ile beraber, 28 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı öğrencilerin gündemine geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar, konunun detaylarını internetten araştırıyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? Pazartesi günü okullar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi, 4 günlük tatil imkanı için zemin hazırlayacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
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